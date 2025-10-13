Universum: Das Alpenrheintal - Wo sich die Natur neu erfindetJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 13.10.2025: Universum: Das Alpenrheintal - Wo sich die Natur neu erfindet
45 Min.Folge vom 13.10.2025
Jahrhundertelang hat der Mensch das Alpenrheintal seinen eigenen Bedürfnissen entsprechend umgestaltet. Nicht nur ein fast vollständig regulierter Rhein zeugt davon. Doch nun findet ein Umdenken statt. Das Alpenrheintal wird wieder wilder und natürlicher. Die Dokumentation von Mario Kreuzer und Leander Khil zeigt, wie eine der schönsten Regionen Österreichs auch für seine tierischen Bewohner zukunftsfit gemacht werden soll. Bildquelle: ORF/PKM Film/Leander Khil
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