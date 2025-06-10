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Universum

Universum: Kamp - Ein Fluss für alle Sinne

ORF2Folge vom 10.06.2025
Universum: Kamp - Ein Fluss für alle Sinne

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Folge vom 10.06.2025: Universum: Kamp - Ein Fluss für alle Sinne

44 Min.Folge vom 10.06.2025

Wo sanfte Hügel einst aus Urmeeren aufstiegen, bahnt sich heute der Kamp seinen Weg durch das nördliche Waldviertel – geprägt von geologischer Vielfalt und einzigartiger Natur. Die Doku begleitet den Fluss im Rhythmus der Jahreszeiten und zeigt, wie Landschaft, Tierwelt und Mensch entlang seines Verlaufs miteinander verwoben sind. Bildquelle: ORF/AV Dokumenta/AV Dokumenta

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