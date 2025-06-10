Universum: Kamp - Ein Fluss für alle SinneJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 10.06.2025: Universum: Kamp - Ein Fluss für alle Sinne
44 Min.Folge vom 10.06.2025
Wo sanfte Hügel einst aus Urmeeren aufstiegen, bahnt sich heute der Kamp seinen Weg durch das nördliche Waldviertel – geprägt von geologischer Vielfalt und einzigartiger Natur. Die Doku begleitet den Fluss im Rhythmus der Jahreszeiten und zeigt, wie Landschaft, Tierwelt und Mensch entlang seines Verlaufs miteinander verwoben sind. Bildquelle: ORF/AV Dokumenta/AV Dokumenta
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Copyrights:© Season 1: ORF 2