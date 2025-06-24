Universum: Ligurien - Leben zwischen Himmel und MeerJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 24.06.2025: Universum: Ligurien - Leben zwischen Himmel und Meer
Hoch über dem Golf von Genua spannt sich eine Perlenkette vergessener Orte und faszinierender Landschaften. Die UNIVERSUM-Dokumentation von Kurt Mayer zeigt ein Stück unbekanntes, faszinierendes Italien: das Leben am ligurischen Wanderweg zwischen Himmel und Meer, zwischen oben und unten. Der Rhythmus des unaufhörlichen Auf- und Abstiegs kulminiert auf den Weinterrassen der Cinque Terre, einer unverwechselbaren Kulturlandschaft, den Bergen abgerungen, ausgesetzt dem Meer. Hoch über Rezzo führt eine "moderne Hexe" ihre Ziegen durch verwilderte Kastanienwälder. Am Dorfplatz von Apricale lebt die mittelalterliche Urform des Faustballs noch fort. Der Tramontana, eisiger Gegenwind aus dem Norden, kämmt die höchstgelegenen Olivenhaine Italiens. In den Wäldern von Taggia tanzt man den "Ballo della morte" die symbolische Erneuerung und jährliche Wiederkehr der Fruchtbarkeit dieser Erde. Bildquellen: elov / imageBROKER / picturedesk.com | Franz Neumayr / picturedesk.com