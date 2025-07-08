Universum
Folge vom 08.07.2025: Universum: Wildes Irland
45 Min.Folge vom 08.07.2025
Irlands raue Küsten und unberührte Landschaften sind Rückzugsorte für Wildtiere und Schauplatz alter Mythen. Die Dokue zeigt die Natur als Spiegel der Geschichte und Seele des Landes. Inhalt: Irlands wilde Atlantikküste galt einst als das Ende der Welt und fasziniert bis heute mit ihrer rauen, mythischen Landschaft. Verlassene Orte und unberührte Regionen bieten Wildtieren wertvolle Rückzugsräume. Die eindrucksvolle Natur wird in einem Film auch zur stillen Hommage an die Geschichte, Armut und Widerstandskraft der irischen Bevölkerung. Gestaltung: John Murray Bildquelle: ORF/Crossing the Line Productions/George Karbus
