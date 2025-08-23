Universum: Hermann Maier - Meine Heimat, das MontafonJetzt kostenlos streamen
Folge vom 23.08.2025: Universum: Hermann Maier - Meine Heimat, das Montafon
Ski-Held Hermann Maier geht mit "Universum" ein weiteres Mal auf Entdeckungsreise durch seine österreichische Heimat. Er erkundet die eindrucksvolle Bergwelt und die artenreiche Pflanzen- und Tierwelt des Montafons in Vorarlberg. Bei dieser Entdeckungsreise wird eines klar: Naturraum bedeutet permanenten Wandel. Wie sich der niederschlägt, wie man dem entgegenwirkt oder sogar welche positiven Auswirkungen er auch haben kann, erfährt Hermann Maier in Gesprächen mit echten Montafonern, die sich dem Schutz und Erhalt der Natur ihrer Heimat verschrieben haben. Bildquelle: ORF/Interspot Film
