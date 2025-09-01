Universum: Die Schule der Tiere - Lernen von ArtgenossenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 01.09.2025: Universum: Die Schule der Tiere - Lernen von Artgenossen
Faszinierende Einblicke in die wilden Klassenzimmer der Natur: Neue Forschungen zeigen, dass auch Tiere ihr Wissen gezielt weitergeben und in sozialen Gruppen voneinander lernen. Inhalt: Lange Zeit wurde der Mensch als unangefochtener Meister des Lernens und Lehrens betrachtet. Tieren hingegen sprach man lediglich instinktgeleitetes Verhalten zu – und glaubte fälschlicherweise, sie würden Fähigkeiten bloß durch bloße Nachahmung erlernen. Erst im Laufe des letzten Jahrhunderts förderten wissenschaftliche Studien erstaunliche Erkenntnisse zutage: Nicht nur Menschen leben in komplexen sozialen Strukturen und kooperieren miteinander – auch zahlreiche Tierarten verfügen über beeindruckende Strategien, um Wissen und Erfahrung weiterzugeben. Die neue Universum-Dokumentation „Die Schule der Tiere – Lernen von Artgenossen“ eröffnet spannende Einblicke in diese außergewöhnlichen Lernprozesse: Klassenzimmer mit Tafeln und Bänken sucht man zwar vergeblich, doch die Lektionen, die hier erteilt werden, sind oft überlebenswichtig – und mitunter entscheidend für das Fortbestehen ganzer Arten. Bildquelle: ORF/DoclandYard