Universum

Universum: Kärnten - Leben am Wasser

ORF2Folge vom 04.09.2025
Universum: Kärnten - Leben am Wasser

Universum: Kärnten - Leben am WasserJetzt kostenlos streamen

Universum

Folge vom 04.09.2025: Universum: Kärnten - Leben am Wasser

44 Min.Folge vom 04.09.2025

In den Bergdörfern der Karawanken, an der Drau, am Wörther-, Weißen- und Millstättersee – in Kärnten leben viele Bauern, Handwerker und Fischer am und vom Wasser. Curt Faudon porträtiert den Alltag dieser Menschen inmitten großartiger Naturlandschaften, die sich trotz Tourismus kaum verändert haben. Noch immer gehen die Flößer am Weißensee ihrer Arbeit am Wasser nach, gibt es Berufsfischer am Millstättersee, werden die steilen Berghänge in den Karawanken bewirtschaftet. Der Autor setzt damit seinen „Österreich-Zyklus“ nach der Steiermark und Tirol mit Kärntens grandioser Wasserwelt fort. Bildquelle: ORF/Curt Faudon

