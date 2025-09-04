Universum: Kärnten - Leben am WasserJetzt kostenlos streamen
In den Bergdörfern der Karawanken, an der Drau, am Wörther-, Weißen- und Millstättersee – in Kärnten leben viele Bauern, Handwerker und Fischer am und vom Wasser. Curt Faudon porträtiert den Alltag dieser Menschen inmitten großartiger Naturlandschaften, die sich trotz Tourismus kaum verändert haben. Noch immer gehen die Flößer am Weißensee ihrer Arbeit am Wasser nach, gibt es Berufsfischer am Millstättersee, werden die steilen Berghänge in den Karawanken bewirtschaftet. Der Autor setzt damit seinen „Österreich-Zyklus“ nach der Steiermark und Tirol mit Kärntens grandioser Wasserwelt fort. Bildquelle: ORF/Curt Faudon
