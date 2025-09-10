Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Universum

Universum: Unsere Alpen - Mythen der Alpen

ORF2Folge vom 10.09.2025
Universum: Unsere Alpen - Mythen der Alpen

Universum: Unsere Alpen - Mythen der AlpenJetzt kostenlos streamen

Universum

Folge vom 10.09.2025: Universum: Unsere Alpen - Mythen der Alpen

50 Min.Folge vom 10.09.2025

In extremen Landschaftsräumen wie den Hochalpen treffen die Gewalten der Natur und die Bedürfnisse der Menschen besonders hart aufeinander: Ewiges Eis und Schneemassen machen Gebirgspässe monatelang unbegehbar. Gewitter, Sturm und Hagel vernichten die Ernten. Lawinen, Muren und Blitzschlag zerstören im Bruchteil einer Sekunde nicht nur die Existenzgrundlage der Menschen, sondern bringen manchmal auch den Tod in die Bergdörfer. Entlang dem Mythos vom ewigen Eis, dem Mythos von den magischen Orten und dem Mythos vom heiligen Wasser entwickelt der Film seine Erzählstruktur. Die Kamera spürt die Plätze mythischer Vergangenheit auf und verbindet die meist realen Geschichten, die sich hinter den Sagen und Riten verbergen, mit der grandiosen hochalpinen Natur- und Kulturlandschaft Österreichs, Italiens, Deutschlands, Frankreichs und der Schweiz. Bildquelle: ORF/WEGA – Film/WEGA – Film/Mario Hopfgartner

Alle verfügbaren Folgen