Universum: Afrikas Wilder Westen - Namibias WüstenpferdeJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 04.12.2023: Universum: Afrikas Wilder Westen - Namibias Wüstenpferde
51 Min.Folge vom 04.12.2023
Goldfarbene Dünen, weiße Salzpfannen, endlose Savannen unter einem tiefblauen Horizont - die Namib an der Westküste Namibias ist eine der faszinierendsten Landschaften unserer Erde. Ausgerechnet diese Wildnis, die von Sonne, Sand und Sturm geprägt wird, ist die Heimat von Afrikas einzigen Wildpferden. Mit ihnen begibt sich Franz Leopold Schmelzers bereits vielfach preisgekrönte "Universum"-Dokumentation auf eine spektakuläre Reise durch ein einzigartiges Naturparadies. "Afrikas Wilder Westen - Namibias Wüstenpferde" entstand als Koproduktion von ORF, Interspot Film, ARTE und NDR. Bildquelle: ORF/Interspot
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0