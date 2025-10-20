Universum: Mythos Großglockner - Im Wandel der ZeitJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 20.10.2025: Universum: Mythos Großglockner - Im Wandel der Zeit
Österreichs höchster Berg, ein majestätischer Riese, der Generationen von Alpinisten, Naturbegeisterte und Forschende in seinen Bann zieht. Der Film erkundet seine Magie, seine Veränderung und seine Zukunft. Inhalt: Mit seinen imposanten 3.798 Metern thront der „schwarze Berg“ im Herzen des ältesten und größten Nationalparks Österreichs, dem Nationalpark Hohe Tauern, als Symbol für Naturgewalt, Schönheit und Wandel. Die beeindruckende Dokumentation der Tiroler Regisseurin Andrea Albrecht nimmt das Publikum mit auf eine emotionale Reise durch Zeit und Raum. In spektakulären Bildern erzählt sie die spannende Geschichte eines der mächtigsten Wahrzeichen der Alpenrepublik – von den frühen Tagen der Bergpioniere bis zu den sichtbaren Spuren des Klimawandels heute. Besonders eindrücklich: Das dramatische Abschmelzen der Pasterze, einst so stolzer Gletscher der Ostalpen. Ihre schwindende Eisfläche wird zur sichtbaren Mahnung, wie sehr unser Planet im Wandel ist. Die Dokumentation zeigt bewegende Geschichten von Überlebenskünstlern wie der Alpenhummel, dem Gletscherweberknecht und dem majestätischen Steinbock, der seinen Lebensraum neu definiert. Bildquelle: ORF/Interspot Film/Philip Pürcher, Martin Haupt