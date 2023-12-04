Universum: Feuer und Eis - Die magischen Inseln der WikingerJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 04.12.2023: Universum: Feuer und Eis - Die magischen Inseln der Wikinger
45 Min.Folge vom 04.12.2023
Der Nordatlantik zwischen Skandinavien und Kanada ist eine wilde, eine ursprüngliche Welt. Verstreut wie Trittsteine für Riesen liegen da schroffe vulkanische Inseln, im Winter sporadisch erhellt vom magischen Nordlicht. Vor rund 1.000 Jahren war das die Welt der Wikinger, der kundigsten Seefahrer ihrer Zeit. Ihren verwegenen Fahrten nach Westen bis in die Neue Welt folgend zeigt "Universum" in Koproduktion mit Maramedia die Inselwelt des Nordatlantiks. Bildquelle: ORF/Maramedia
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0