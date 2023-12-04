Zum Inhalt springenBarrierefrei
Universum

ORF2Folge vom 04.12.2023
45 Min.Folge vom 04.12.2023

Der Nordatlantik zwischen Skandinavien und Kanada ist eine wilde, eine ursprüngliche Welt. Verstreut wie Trittsteine für Riesen liegen da schroffe vulkanische Inseln, im Winter sporadisch erhellt vom magischen Nordlicht. Vor rund 1.000 Jahren war das die Welt der Wikinger, der kundigsten Seefahrer ihrer Zeit. Ihren verwegenen Fahrten nach Westen bis in die Neue Welt folgend zeigt "Universum" in Koproduktion mit Maramedia die Inselwelt des Nordatlantiks. Bildquelle: ORF/Maramedia

