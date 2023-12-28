Universum: Dolomiten - Sagenhaftes Juwel der AlpenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 28.12.2023: Universum: Dolomiten - Sagenhaftes Juwel der Alpen
Abenteuer in ungezähmter Wildnis: Ein Wolf auf der Suche nach neuem Lebensraum nimmt uns mit auf eine faszinierende und spannungsgeladene Reise durch die wilden Dolomiten. Der Farbenrausch der markanten Gipfel begleitet uns im Jahreskreis einer von mystischen Stimmungen und uralten Mythen geprägten Natur: von Wasser und Eis zerfurchte Felsspitzen, leuchtende Zirben- und Lärchenwälder, markante Gebirgsstöcke wie fossile Archipele einer versunkenen Zivilisation. Mit dem Steinadler durchstreifen wir König Laurins Rosengarten. Dohlen tragen uns hinauf zu den Stellungen des vergessenen Alpenkrieges. Tannenhäher, Gams und Murmeltier, gewitzte Ernährungsstrategen und erprobte Hungerkünstler, faszinieren durch ihre Höchstleistungen. Zu guter Letzt trifft der Wolf auf eine Gefährtin, die ihrerseits den langen Weg vom südlichen Apennin bis in die Alpen gefunden hat - "boy meets girl". Eine wahre Geschichte, geschrieben in den Tälern der Dolomiten. Bildquelle: ORF