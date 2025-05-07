Expeditionen: Wildes Griechenland - Der unbekannte Norden (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 07.05.2025: Expeditionen: Wildes Griechenland - Der unbekannte Norden (1/2)
44 Min. Folge vom 07.05.2025
Die Sendung führt uns zu atemberaubenden Landschaften wie der Vikos-Schlucht im Pindosgebirge - Europas Grand Canyon. Pelikane brüten am Prespasee, Bären wandern durch die Wälder, unterhalb der Meteora-Klöster brütet ein Schmutzgeier-Paar und am Fuße der Klippen lebt die Sheltopusik, eine bizarre, beinlose insektenfressende Echse. Eine Dokumentation von Johannes Berger und Stephan Krasser. Bildquelle: ORF/Wega Film/Benny Trapp
