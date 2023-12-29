Universum: Qatar – Perlen im SandJetzt kostenlos streamen
Folge vom 29.12.2023: Universum: Qatar – Perlen im Sand
Qatar, vieldiskutierter Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft 2022, ist ein Land der Extreme. Der Wüstenstaat an der Westküste des Persischen Golfs ist nicht größer als Oberösterreich und zählt aufgrund riesiger Erdgasvorkommen zu den reichsten Ländern der Erde. Gleichzeitig gehört er zu den größten Verlierern der Klimaerwärmung. Schon jetzt bringen Temperaturspitzen jenseits der 50 Grad Pflanzen, Tiere und Menschen an den Rand des Existenzmöglichen. Jedes Grad zusätzlich bedeutet massive Veränderungen in den ohnedies kargen Lebensräumen. Qatar ist deshalb zu einem Forschungslabor für die Zukunft geworden. Wissenschafter/innen aus aller Welt untersuchen hier gleichsam „live“, mit welchen Strategien Pflanzen und Tiere auf die Erderwärmung reagieren. Für die neue „Universum“-Produktion „Qatar – Perlen im Sand“, haben sich Doris Hochmayr und Wolfgang Stickler auf eine Reise durch den kleinen Golfstaat begeben, um die Besonderheiten seiner Ökosysteme zu dokumentieren. Bildquelle: ORF/Skyland Productions/Martin Stoni