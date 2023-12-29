Universum: Slowenien - Am Puls der WildnisJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 29.12.2023: Universum: Slowenien - Am Puls der Wildnis
In nur 115 Kilometern vom Salzwasser der Adria bis in die Schnee- und Eiswelt der Alpen, von Null auf knapp Dreitausend – Slowenien bietet auf kleinstem Raum nahezu alle Klimazonen und Lebensräume Europas. "The world in a nutshell“ - wer die Welt erkunden will, der studiere Slowenien! Das kleine Land hat Höhlensysteme wie Südostasien, Wälder wie Kanada, smaragdfarbenes Wasser wie die Karibik und üppig bewachsene Schluchten wie Costa Ricas Regenwälder. Auch die Artenvielfalt kann sich mit dem zentralamerikanischen Öko-Musterland messen: während an der Küste Sloweniens zierliche Flamingos nach kleinen Krebsen suchen, trotten nur wenige Kilometer entfernt zottelige Braunbären durch den Wald. Einzigartig für Europa. Ein Film von Christine Sonvilla und Marc Graf. Bildquelle: ORF/dreid.at/Sonvilla-Graf