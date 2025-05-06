Zum Inhalt springenBarrierefrei
Universum: Österreichs Erbe für die Welt (1/2) - Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten

ORF2Folge vom 06.05.2025
Folge vom 06.05.2025: Universum: Österreichs Erbe für die Welt (1/2) - Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten

45 Min.Folge vom 06.05.2025

Vor 50 Jahren haben sich die Staaten der Erde dazu entschlossen, die wertvollsten und unersetzlichen Güter der Menschheit zu erfassen und für alle Zeiten zu schützen: Zeugnisse vergangener Kulturen, künstlerische Meisterwerke und einzigartige Naturlandschaften. Österreich hat mit zwölf erlesenen Prunkstücken Anteil daran.Die Reise in die Geschichte der Menschheit führt in 700 Jahre alte Dachstühle, zum niedrigsten Kletterberg, zu den steilsten Weinterrassen, in senkrechte Felswände, zu einer Heiligen Messe an einem der entlegensten Plätze des Landes, in die Unterwasserwelt der Alpenseen, zu Schneehühnern und Fledermäusen. Bildquelle: ORF

