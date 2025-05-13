Universum: Österreichs Erbe für die Welt (2/2) - Meisterwerke, Urwälder und PrachtbautenJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 13.05.2025: Universum: Österreichs Erbe für die Welt (2/2) - Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten
45 Min.Folge vom 13.05.2025
Österreichs wertvollste Schmuckstücke stehen als „Erbe der gesamten Menschheit“ unter internationalem Schutz der UNESCO. Spektakuläre Bauwerke, Belege versunkener Kulturen, zeitlose Siedlungen, uralte Stadtkerne und der regionale Reichtum der Natur. Die neue „Universum“-Produktion „Österreichs Erbe für die Welt – Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten“ von Regisseur Georg Riha fasst Österreichs vielfältiges Welterbe erstmals filmisch zusammen. Der zweite und letzte Teil der beeindruckende Entdeckungsreise führ über Dächer, Seen, Flüsse, Berge und Täler. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0