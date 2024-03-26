Universum: Expedition GorillaJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 26.03.2024: Universum: Expedition Gorilla
Der preisgekrönte Naturkameramann Vianet Djenguet („Planet Erde 3“ und „Attenborough’s Life In Colour“) begleitet ein Team von Naturschützern im Kahuzi-Biega-Nationalpark im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo, um die Rettung der stark gefährdeten östlichen Flachlandgorillas zu dokumentieren. Drei Monate lang sucht das Team Tag für Tag eine Gruppe von 23 Tieren auf. Im Zuge dieses „Gewöhnungsprozesses“, versucht Vianet, eine Bindung zu dem berüchtigten Alphamännchen der Familie, einem 200 Kilogramm schweren Silberrücken namens Mpungwe, aufzubauen. Erst wenn dieser die Menschen in seiner Nähe duldet, ist es möglich, Touristen durch den Nationalpark zu führen, was wiederum eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung der Pflege und des Schutzes der östlichen Flachlandgorillas darstellt. Es ist ein beispielloses, aber auch gefährliches Projekt, das für Vianet mehr als nur Arbeit bedeutet: Er wurde nahe der Grenze in der benachbarten Republik Kongo geboren und hat die Folgen der politischen Instabilität in seinem Heimatland miterlebt. Er kennt die Auswirkungen von Kriegen auf die Tierwelt der Region und ist sich der Gefahren bewusst, denen die Gorillas ausgesetzt sind – Wilderei, Abholzung, menschliche Krankheiten und bewaffnete Milizen. Bildquelle: ORF/Off The Fence/Vianet Djenguet