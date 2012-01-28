Universum: Waldrapp - Ein Vogel im AufwindJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 28.01.2012: Universum: Waldrapp - Ein Vogel im Aufwind
44 Min.Folge vom 28.01.2012
Der Waldrapp, ein Vogel mit exquisitem Aussehen und so tapsig entzückend, wie kaum ein anderer. Vor 350 Jahren ist er in den Alpen ausgestorben, seit zehn Jahren kämpfen Biologen um seine Rückkehr. Das Experiment, Nachkommen von Waldrappen aus den letzten Rückzugsgebieten in Nordafrika bei uns freizulassen und ihnen beizubringen, wie ihre fernen Vorfahren im Winter nach Süden zu ziehen, ist ein Spektakel. Jahr für Jahr fliegen Vogelziehmütter auf Leichtflugzeugen entlang der alten Zugrouten nach Süden und locken mit der Hand aufgezogene Jungvögel hinter sich her. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Cosmos Factory/Walter Holzmüller
