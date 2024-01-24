Universum: Die Wüstenlöwen der Namib - Auf den Spuren der KönigeJetzt kostenlos streamen
Es ist eines der unzugänglichsten Gebiete im südlichen Afrika: das Hoanib-Tal im Kaokoveld, ein Trockengebiet, das zwischen den orangefarbenen Dünen der Namib, den einsamen Stränden der Skelettküste und den felsigen Schluchten des Kunene-Flusses liegt. Diese atemberaubende Landschaft ist die Heimat der letzten Wüstenlöwen, einer ganz besonderen Löwenart. Bildquelle: ORF/Into Nature Productions/Lianne Steenkamp
