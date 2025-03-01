Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unschuldig in Haft

Mord am eigenen Kind

ATVStaffel 1Folge 1vom 01.03.2025
Mord am eigenen Kind

Folge 1: Mord am eigenen Kind

51 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12

Ein schwerer Schicksalsschlag trifft den Kärntner Florian und seine Familie im Juli 2018: Seine Tochter Antonia verstirbt plötzlich im Alter von nur sechs Wochen. Ein gerichtliches Gutachten stellt ein Schütteltrauma fest und die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass Florian dafür verantwortlich ist. Die Anklage lautet: Mord. Florian weiß, dass ihn am Tod seiner Tochter keine Schuld trifft. Wie kann er beweisen, dass er seinem Kind nichts angetan hat?

