Unschuldig in Haft
Folge 1: Mord am eigenen Kind
51 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12
Ein schwerer Schicksalsschlag trifft den Kärntner Florian und seine Familie im Juli 2018: Seine Tochter Antonia verstirbt plötzlich im Alter von nur sechs Wochen. Ein gerichtliches Gutachten stellt ein Schütteltrauma fest und die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass Florian dafür verantwortlich ist. Die Anklage lautet: Mord. Florian weiß, dass ihn am Tod seiner Tochter keine Schuld trifft. Wie kann er beweisen, dass er seinem Kind nichts angetan hat?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unschuldig in Haft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12GEWALT, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV