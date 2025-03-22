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Unschuldig in Haft

Gewaltsamer Raub

ATVStaffel 1Folge 4vom 22.03.2025
Gewaltsamer Raub

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Unschuldig in Haft

Folge 4: Gewaltsamer Raub

50 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12

Names ist das Vorzeigebild eines integrierten Flüchtlings: Im Alter von 15 Jahren kommt der Syrer nach Österreich, macht eine Ausbildung und baut sich ein Leben in seiner neuen Heimat auf. Doch dann wird er eines Tages während der Arbeit von der Polizei überrascht, die ihn wegen schweren Raubes verhaftet. Er soll einem Mann im September 2023 80.000 Euro geraubt haben. Staranwalt Michael Dohr hilft ihm, seine Unschuld zu beweisen.

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