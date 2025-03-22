Unschuldig in Haft
Folge 4: Gewaltsamer Raub
50 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12
Names ist das Vorzeigebild eines integrierten Flüchtlings: Im Alter von 15 Jahren kommt der Syrer nach Österreich, macht eine Ausbildung und baut sich ein Leben in seiner neuen Heimat auf. Doch dann wird er eines Tages während der Arbeit von der Polizei überrascht, die ihn wegen schweren Raubes verhaftet. Er soll einem Mann im September 2023 80.000 Euro geraubt haben. Staranwalt Michael Dohr hilft ihm, seine Unschuld zu beweisen.
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Unschuldig in Haft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1: ATV