Vergewaltigung einer 15-Jährigen

ATVStaffel 1Folge 2vom 08.03.2025
Folge 2: Vergewaltigung einer 15-Jährigen

52 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12

Von einem auf den anderen Tag wird das Leben eines 23-Jährigen zu einem Albtraum: Alles beginnt mit einer harmlosen Snapchat-Bekanntschaft. Der Salzburger lernt 2023 ein vermeintlich 17-jähriges Mädchen kennen. Sie treffen sich und haben laut seiner Aussage einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Doch nach einem Jahr steht die Polizei vor seiner Tür. Der Mann soll die in Wahrheit erst 15-Jährige vergewaltigt haben. Er kommt in Untersuchungshaft und keiner glaubt an seine Unschuld.

ATV
