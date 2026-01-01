Unschuldig in Haft
1 StaffelAb 12
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Unschuldig in Haft
Die Reportage "Unschuldig in Haft" zeigt einige der spektakulärsten Fälle von unschuldig Inhaftierten in Österreich und ihren Kampf um Gerechtigkeit. Zu beweisen, dass man keine Straftat begangen hat, braucht oft eine große Portion Glück - oder einen raffinierten rechtlichen Beistand mit langem Atem. Wie konnten die Beschuldigten trotz aller Widrigkeiten ihre Unschuld beweisen? Und welche Spuren hat der Aufenthalt im Gefängnis bei ihnen hinterlassen?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1: ATV
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