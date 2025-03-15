Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 3vom 15.03.2025
51 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12

Nie hätte Franz gedacht, dass sein Leben so eine Wendung nehmen würde: Der Niederösterreicher lebt ein normales Leben - bis im Juni 2007 ein Streit mit seiner Frau eskaliert. Danach weist sie Würgespuren am Hals auf, während er mehrere Messerstiche im Rücken hat. Von dem, was passiert ist, gibt es zwei Versionen, doch die Justiz glaubt seiner Frau und Franz wird im Dezember 2007 wegen versuchten Mordes zu 12 Jahren Haft verurteilt.

