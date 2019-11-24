Unser Bahnhof
Folge 2: Folge 2
90 Min.Folge vom 24.11.2019Ab 12
Höchsttemperaturen in Frankfurt am Main. Mit über 40 Grad im Hauptbahnhof kommen Menschen, Züge und Schienennetz an seine Grenzen. DB-Service-Mitarbeiter betreuen tagsüber Reisende, deren Züge ausgefallen sind und nachts besänftigen DB-Sicherheits-Fachkräfte überhitzte Gemüter.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Bahnhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins