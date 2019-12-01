Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Bahnhof

Folge 3

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 01.12.2019
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Unser Bahnhof

Folge 3: Folge 3

87 Min.Folge vom 01.12.2019Ab 12

04:00 Uhr am Frankfurter Hbf. Zeitungsblätter, Blumen, Brezeln kommen in Regale und Auslagen. In zwei Stunden beginnt die Rushhour und ein langer Tag, an dem rund eine halbe Million Menschen am Bahnhof versorgt werden muss. Wenn der Trubel abends wieder abflaut, geht's für die Gleisbauarbeiter los. Sie müssen von 22 Uhr bis zum nächsten Morgen mit den Reparaturarbeiten an einer Weiche fertig werden. Zur gleichen Zeit suchen DB-Sicherheits-Fachkräfte nach einer vermissten Frau.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unser Bahnhof
Kabel Eins
Unser Bahnhof

Unser Bahnhof

Alle 1 Staffeln und Folgen