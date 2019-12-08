Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Bahnhof

Folge 4

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 08.12.2019
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Unser Bahnhof

Folge 4: Folge 4

90 Min.Folge vom 08.12.2019Ab 12

6:00 Uhr morgens am Frankfurter Hauptbahnhof. Das Team vom Casualfood-Store "Quickers" versorgt Reisende mit guter Laune und heißem Kaffee. Heißgetränke gibt es heute auch in der Bahnhofsmission. Jeden Donnerstag öffnet Dekan Carsten Baumann die Türen für Wohnungslose und Hilfsbedürftige und bietet kostenlos Kaffee an. Und: DB-Service-Mitarbeiterin Mia bekommt einen Funkspruch. In einem Zug ist ein Hund vergessen worden. Wird sie ihn finden und seinem Besitzer zurückgeben können?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unser Bahnhof
Kabel Eins
Unser Bahnhof

Unser Bahnhof

Alle 1 Staffeln und Folgen