sixxStaffel 2Folge 3vom 16.07.2025
46 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 6

Rita und Con wohnen bereits seit 15 Jahren in ihrem Haus in der Nähe von Melbourne. Nach etlichen Versuchen Kinder zu bekommen, findet Con, dass das Paar einen Neuanfang in einem anderen Zuhause braucht. Doch seine Frau möchte nicht umziehen und glaubt, dass ein Umbau ebenfalls ein Neustart sein kann. Während Andrew nach neuen Immobilien sucht, verwandelt Neale die eher dunklen Räume in ein lichtdurchflutetes Heim.

