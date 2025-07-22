Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Rückzugsort für Dreifach-Eltern

sixxStaffel 2Folge 4vom 22.07.2025
Rückzugsort für Dreifach-Eltern

Folge 4: Rückzugsort für Dreifach-Eltern

45 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 6

Georgia und John leben mit ihren drei Kindern in einem für Queensland typischen Haus auf Stelzen. Doch inzwischen ist der Wohnbereich zu klein geworden, und die Familie benötigt dringend ein neues Zuhause. Neale ist davon überzeugt, dass er mit einem Umbau die Wohnfläche vergrößern kann. Sein Konkurrent Andrew will dem Paar zeigen, dass ein Umzug die bessere Option ist und besichtigt mit den beiden verschiedene Immobilien.

