Zwei Meinungen, zwölf PfotenJetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 8: Zwei Meinungen, zwölf Pfoten
46 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 6
Das Haus, in dem Ange, Sonia und ihre drei Hunde wohnen, war ein Spontankauf. Während sich Sonia in das ungewöhnlich verwinkelte Zuhause verliebt hat, findet ihre Frau die Räume unpraktisch und beengt. Da die Vorstellungen des Paares, wie ihr Traumhaus aussehen soll, sehr unterschiedlich sind, stellt der Umbau eine große Herausforderung für Neale dar. Währenddessen ergreift Andrew seine Chance und zeigt Sonia und Ange drei attraktive Immobilien.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited