Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Zwei Meinungen, zwölf Pfoten

sixxStaffel 2Folge 8vom 26.03.2024
Zwei Meinungen, zwölf Pfoten

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 8: Zwei Meinungen, zwölf Pfoten

46 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 6

Das Haus, in dem Ange, Sonia und ihre drei Hunde wohnen, war ein Spontankauf. Während sich Sonia in das ungewöhnlich verwinkelte Zuhause verliebt hat, findet ihre Frau die Räume unpraktisch und beengt. Da die Vorstellungen des Paares, wie ihr Traumhaus aussehen soll, sehr unterschiedlich sind, stellt der Umbau eine große Herausforderung für Neale dar. Währenddessen ergreift Andrew seine Chance und zeigt Sonia und Ange drei attraktive Immobilien.

