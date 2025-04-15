Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Klein, aber fein

sixx Staffel 2 Folge 5 vom 15.04.2025
Klein, aber fein

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Folge 5: Klein, aber fein

45 Min. Folge vom 15.04.2025 Ab 6

Der Ex-Rugby-Spieler Isaac De Gois und seine Frau Renee wohnen gerne in ihrem Haus. Doch seit die zweite Tochter auf der Welt ist, merkt die Familie den immer größer werdenden Platzmangel. Deshalb will Isaac in ein neues und größeres Heim umziehen. Andrew besichtigt mit dem Paar drei passende Immobilien, während Neale einen Umbau plant. Wer wird das Duell am Ende gewinnen: der Makler oder der Innenarchitekt?

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
sixx
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

