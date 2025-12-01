Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 10vom 01.12.2025
Folge 10: Die Restaurantkette

45 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6

Major Guffey ist ein überaus geschickter Vertreter: Er kann Mrs. Oleson überzeugen, dass sie reich werden kann, wenn sie ihr Familienrestaurant etwas umwandelt. Sie soll den Betrieb zu einem Schnellrestaurant einer Restaurantkette machen. Gesagt, getan, und der Erfolg lässt auch wirklich nicht lange auf sich warten. Nur eines hat die geschäftstüchtige Mrs. Oleson dabei nicht bedacht: Der Erfolg zerstört beinahe das Familienleben der Ingalls und der Olesons.

