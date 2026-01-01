Unsere kleine Farm
Folge 15: Der reiche Onkel
44 Min.Ab 6
Nachdem der arme Goldgräber Jed Cooper auf eine ergiebige Ader gestoßen ist, verhält er sich sehr großzügig. Sowohl seine Nichte Cassandra und sein Neffe James als auch die Ingalls-Kinder bekommen neue Kleider und Schuhe. Außerdem stiftet er ein neues Kirchendach. Jed, Cassandra und James verbringen eine schöne Zeit zusammen. Doch dann will Jed die beiden mit nach New York nehmen - und darüber kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen ihm und den Ingalls ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH