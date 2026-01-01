Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein echter Freund

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 12
Folge 12: Ein echter Freund

42 Min.Ab 6

Weil der kleine Gideon einen Sprachfehler hat, wird er von den anderen Kindern verspottet. Als aber sein neuer Freund James ebenfalls über ihn lacht, hat Gideon genug: Er läuft weg und versteckt sich. Eine dramatische Suche nach dem Jungen beginnt. Schließlich ist es Caroline Ingalls, die Gideon entdeckt. Sie kann ihn überreden, wieder nach Hause zurückzukehren. Als sich James bei seinem Freund entschuldigen will, hilft ihm dabei ein verwilderter Hund, der Charles zugelaufen ist.

