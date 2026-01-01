Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Staffel 8Folge 19
Folge 19: Der Patenonkel

47 Min.Ab 6

Isaiah Edwards ist der Trunksucht verfallen. Als sein Alkoholismus seine Ehe ruiniert, zieht er sich nach Walnut Grove zurück. Die Ingalls, seine alten Freunde, nehmen ihn trotz allem freundlich auf. Dann verursacht Edwards in seiner Trunkenheit einen Unfall - Albert kommt dabei beinahe ums Leben. Nun wenden sich alle von ihm ab - außer Laura. Sie will Isaiah Edwards beweisen, dass er doch noch eine Freundin hat. Sie und Almanzo nehmen ihn in ihrem Haus auf ...

SAT.1 GOLD
