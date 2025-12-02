Unsere kleine Farm
Folge 11: Eine unvergessliche Weihnacht
45 Min.Ab 6
Am Heiligen Abend werden die Ingalls eingeschneit. Gegenseitig erzählen sie sich von ihren schönsten Weihnachtsfesten. Für Caroline war es dasjenige, auf dem sie mit ihrem Stiefvater Frieden geschlossen hatte. Hester Sue erzählt von einem Erlebnis aus der Sklavenzeit, und Laura erinnert sich an den Weihnachtsbesuch eines alten Freundes. Almanzo berichtet von dem Tag, an dem er erfahren hatte, dass es den Weihnachtsmann tatsächlich gibt.
Unsere kleine Farm
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH