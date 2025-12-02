Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Eine unvergessliche Weihnacht

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 11
Eine unvergessliche Weihnacht

Folge 11: Eine unvergessliche Weihnacht

45 Min.Ab 6

Am Heiligen Abend werden die Ingalls eingeschneit. Gegenseitig erzählen sie sich von ihren schönsten Weihnachtsfesten. Für Caroline war es dasjenige, auf dem sie mit ihrem Stiefvater Frieden geschlossen hatte. Hester Sue erzählt von einem Erlebnis aus der Sklavenzeit, und Laura erinnert sich an den Weihnachtsbesuch eines alten Freundes. Almanzo berichtet von dem Tag, an dem er erfahren hatte, dass es den Weihnachtsmann tatsächlich gibt.

