SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 17
Folge 17: Gift für den Körper (2)

43 Min.
Ab 6

Doktor Baker hat bezüglich Albert, den Charles aus Chicago nach Walnut Grove zurückgeholt hat, einen schlimmen Verdacht: Er glaubt, dass der Junge morphiumsüchtig ist - und behält Recht. Dr. Baker spricht schließlich mit Charles darüber, der alles tut, um Albert über die fürchterlichen Entzugserscheinungen hinwegzuhelfen ...

