Unsere kleine Farm
Folge 17: Gift für den Körper (2)
43 Min.Ab 6
Doktor Baker hat bezüglich Albert, den Charles aus Chicago nach Walnut Grove zurückgeholt hat, einen schlimmen Verdacht: Er glaubt, dass der Junge morphiumsüchtig ist - und behält Recht. Dr. Baker spricht schließlich mit Charles darüber, der alles tut, um Albert über die fürchterlichen Entzugserscheinungen hinwegzuhelfen ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere kleine Farm
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH