Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 1: Das Rätsel um den Skelett-See
42 Min. Folge vom 28.12.2025 Ab 12
Drei mumifizierte Körper hängen kopfüber an einem Gletscher in den italienischen Alpen. Welches Schicksal ereilte diese Männer, dass sie in dieser merkwürdigen Position landeten?
Genre: Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion: US, 2020
Altersfreigabe: 12
12
