Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 4: Der Fluch der Eisprinzessin
42 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
In Sibirien entdecken Forscher den mumifizierten Körper einer Frau mit mysteriösen Tätowierungen und goldenen Grabbeigaben. Die Einheimischen glauben, dass die Aushebung des Körpers einen antiken Fluch entfesselt.
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.