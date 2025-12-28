Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Der Fluch der Eisprinzessin

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 28.12.2025
Der Fluch der Eisprinzessin

Der Fluch der EisprinzessinJetzt kostenlos streamen

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Folge 4: Der Fluch der Eisprinzessin

42 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12

In Sibirien entdecken Forscher den mumifizierten Körper einer Frau mit mysteriösen Tätowierungen und goldenen Grabbeigaben. Die Einheimischen glauben, dass die Aushebung des Körpers einen antiken Fluch entfesselt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit

Alle 2 Staffeln und Folgen