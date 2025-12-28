Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 5: Der Todesberg
42 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Handelt es sich bei der Leiche, die im Eis des Nanga Parbat gefunden wurde, um den verschollenen Bruder der Bergsteiger-Legende Reinhold Messner?
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.