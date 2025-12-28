Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 6: Mysteriöse Türme
41 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Forscher bergen die mumifizierten Leichen dreier Kinder aus ihren Gräbern hoch oben in den Anden. Die darauffolgenden Untersuchungen klären, warum die Kinder dort hinterlassen wurden.
