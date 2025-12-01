Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 2: Der geheime Stützpunkt
42 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Im Eis der Anden machen Forscher einen erschreckenden Fund: Neben menschlichen Überresten finden sie den Motor eines Flugzeugs, das vor über 50 Jahren spurlos verschwunden war.
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.