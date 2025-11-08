Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Die rätselhaften drei Mumien

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 08.11.2025
Folge vom 08.11.2025

Bei Ausgrabungen an einem Tempel der Azteken in Mexiko wird ein unheimlicher Turm aus menschlichen Schädeln frei gelegt. In Polen dagegen sorgt der Fund einer Leiche mit Vorhängeschloss am Zeh für Spekulationen. Unter den Straßen von Alexandria entdecken Bauarbeiter einen riesigen schwarzen Sarkophag. Könnte es das verschollene Grab von Alexander dem Großen sein?

