Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit
Folge 6: Das Grab des Despoten
41 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12
In der berühmten schottischen Höhle "Sculptor's Cave" werden die sterblichen Überreste von Kindern und Säuglingen entdeckt. Welches uralte Geheimnis liegt dort verborgen? Forscher suchen nach der letzten Ruhestätte eines britischen Monarchen mit zweifelhaftem Ruf: King Richard dem Dritten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.