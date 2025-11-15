Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Das Echo des Teufels

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 15.11.2025
Das Echo des Teufels

Das Echo des TeufelsJetzt kostenlos streamen

Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Folge 3: Das Echo des Teufels

41 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

In einer Höhle am Toten Meer entdecken Archäologen einen hebräischen Fluch an der Wand, sowie vier römische Schwerter, versteckt in einer Felsspalte. In London stößt man hingegen bei Ausgrabungen auf eine versiegelte Hexenflasche aus dem 17. Jahrhundert, die kopfüber im Boden steckt. Ihr bizarrer Inhalt ist bestens erhalten: Eisennägel, Urin, menschliches Haar, Fingernägel. Sollte sie einen Hexenfluch abwehren?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Alle 1 Staffeln und Folgen