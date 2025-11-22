Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Die Ermordung des Pharaos

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 22.11.2025
Die Ermordung des Pharaos

Die Ermordung des PharaosJetzt kostenlos streamen

Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Folge 5: Die Ermordung des Pharaos

41 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12

Als Forscher die Mumie von Ramses III. untersuchen, entdecken sie eine tödliche Schnittwunde am Hals: Der große Pharao wurde ermordet. Auffällig ist, dass in seinem Grab keinerlei Darstellungen seines Todes zu finden sind. Sollte der Mord etwa vertuscht werden? Und wer war der Täter?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit
Kabel Eins Doku
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit

Alle 1 Staffeln und Folgen