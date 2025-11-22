Die Ermordung des PharaosJetzt kostenlos streamen
Verborgen in der Finsternis: Geheimnisse der Vergangenheit
Folge 5: Die Ermordung des Pharaos
Folge 5: Die Ermordung des Pharaos
41 Min. Ab 12
Als Forscher die Mumie von Ramses III. untersuchen, entdecken sie eine tödliche Schnittwunde am Hals: Der große Pharao wurde ermordet. Auffällig ist, dass in seinem Grab keinerlei Darstellungen seines Todes zu finden sind. Sollte der Mord etwa vertuscht werden? Und wer war der Täter?
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2025
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.