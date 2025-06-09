Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Das Tal der Felsen

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 3vom 09.06.2025
Das Tal der Felsen

Das Tal der FelsenJetzt kostenlos streamen

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Folge 3: Das Tal der Felsen

40 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12

Adam, Kru und Tony folgen den Spuren einer Reportergruppe aus Vancouver, die sich 1982 unter Leitung eines Profis auf Schatzsuche begeben hat. Werden sie auf diesem Weg neuen Hinweisen zu Slumachs Gold begegnen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Kabel Eins Doku
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada

Alle 2 Staffeln und Folgen