Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Folge 4: Der Weg ist das Ziel
41 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12
Nachdem er seine letzte Mission abbrechen musste, ist Einzelgänger David bereit, die Suche erneut zu beginnen, diesmal mit einem Verbündeten. Das mysteriöse Tal ist noch nicht gänzlich erforscht - das weckt Adams Interesse und lässt ein neues Abenteuer seinen Lauf nehmen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited