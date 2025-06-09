Jacksons geheime ZeichnungJetzt kostenlos streamen
Verfluchtes Gold - Schatzsuche in Kanada
Folge 1: Jacksons geheime Zeichnung
41 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 12
Eine Gruppe ist auf der Suche nach Gold, das in einer verlassenen Mine in Britisch-Kolumbien, Kanada, liegen soll. Um das Edelmetall zu finden, braucht man das richtige Team. Kru und Adam sind sich sicher, dass sie alles mitbringen, um in ihrem Vorhaben erfolgreich zu sein.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited